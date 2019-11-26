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Морозы отступают: москвичам дали прогноз погоды на вторник

Морозы отступают: москвичам дали прогноз погоды на вторник
Фото: www.globallookpress.com
Атмосферное давление продолжает падать

Облачная погода без осадков порадует москвичей сегодня, 26 ноября. Температура воздуха опустится до – 4°C. Об этом сообщили синоптики.

"Облачно с прояснениями, в Москве без осадков, максимальная температура воздуха минус 1 – минус 3 в столице, от нуля до минус 5 – по области",

рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Атмосферное давление продолжает падать, но остается выше нормы – 752 мм ртутного столба, добавил он. Порывы южного ветра достигнут 10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали, что уже завтра, 27 ноября, ожидается потепление до – 2°C, местами пройдет небольшой снег. А в четверг на жителей Москвы обрушится ледяной дождь.

Карина СИРАЗОВА

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