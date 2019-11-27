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"Ожидается небольшой снег": зима приближается к москвичам

"Ожидается небольшой снег": зима приближается к москвичам
Фото: www.globallookpress.com
Атмосферное давление сегодня придет в норму

В Москве в среду, 27 ноября, будет прохладно, местами ожидается небольшой снег.

"Столичный регион будет находиться под влиянием... слабеющего антициклона. Ожидается преобладание облачной погоды, местами, возможно, пройдут слабые осадки в виде снега. Температура в городе будет близка к 0, в Подмосковье от 0 до -3°C", -

рассказала РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Метеоролог добавила, что атмосферное давление в городе понизится до нормальных значений и составит 747 мм рт. столба. Ветер будет дуть южный, скорость его составит 1-6 метров в секунду.

К концу недели в столице слегка потеплеет: в четверг, 28 ноября, ожидается -1+1°С, в пятницу – до +3°С, возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом, сообщает Гидрометцентр.

Валентина МАЙОРОВА

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