Метеорологическая зима начнется в первые дни декабря

Резкое похолодание, гололедица и падение атмосферного давления ждет москвичей в начале зимнего сезона. Первого и второго декабря в столице будет до -5-6°C.

"После оттепели у нас понижение температуры... уже в ночь на воскресенье будет самое низкое давление на неделе – 732-735. Затем повышение давления и понижение температуры", -

рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что такое изменение погоды может оказаться опасным: на дорогах ожидается гололедица. При этом, по словам Вильфанда, декабрь будет теплее обычного. Между тем в последние дни ноября климатические нормы будут превышены на 2-3 градуса: днем 29 ноября ожидается +1+3°C, 30 ноября – до +2°С. Сегодня, 28 ноября, в столице облачно с прояснениями, осадков не ожидается, температура воздуха составит -1+1°С, сообщает Гидрометцентр.