Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
395 новости
Столица окажется во власти циклона, который смешает липкий снег с дождем.
Так, в субботу, 30 ноября, москвичей ждет коктейль из осадков и сильный ветер до 15−17 метров в секунду, предупредили в Гидрометцентре. А уже на следующий день вся эта каша замерзнет, и столичные дороги покроет "ледяной панцирь" в 1,5 см, уточняет РИА "Новости".
Как передает телеканал "360", с четверга, 28 ноября, в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, который продлится до конца недели.
Напомним, ранее "Утро" сообщало о том, что на Москву надвигаются сильные холода.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем