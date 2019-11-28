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Липкий снег и дождь: в Московской области объявили о погодной опасности

Дороги региона покроет толстая корка льда

Столица окажется во власти циклона, который смешает липкий снег с дождем.

Так, в субботу, 30 ноября, москвичей ждет коктейль из осадков и сильный ветер до 15−17 метров в секунду, предупредили в Гидрометцентре. А уже на следующий день вся эта каша замерзнет, и столичные дороги покроет "ледяной панцирь" в 1,5 см, уточняет РИА "Новости".

Как передает телеканал "360", с четверга, 28 ноября, в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, который продлится до конца недели.

Напомним, ранее "Утро" сообщало о том, что на Москву надвигаются сильные холода. 

Ксения АНДРЕЕВА

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