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Метеорологи поделились хорошими новостями: в новогоднюю ночь в столице ожидается приятная зимняя погода.
"Самый вероятный прогноз погоды на Новый год по Москве: небольшой снег, ночью -7-9°C, днем -3-5 °С", -
сообщается на сайте "Метеоновости".
Свой прогноз синоптики сделали на основе почти 140-летней статистики наблюдений за погодой в столице. При этом специалисты напомнили, что, за последние 30 лет в городе зимой потеплело. В новогоднюю ночь средняя суточная температура воздуха выросла на 2°С.
Причиной изменения погоды метеорологи считают глобальное потепление, напоминает "Федерал Пресс".
В последние дни ноября в Москве ожидается +1+3°С, местами пройдут небольшие дожди со снегом, ветер порывистый, до 15 метров в секунду. В воскресенье, 1 декабря, в столице похолодает до -3-1°С, отмечается на сайте Гидрометцентра. На Урале и в Поволжье также будет комфортная погода – до -5°С днем, уточняет издание "СвободнаяПресса".
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