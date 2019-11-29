Предсказание сделано на основе более сотни лет наблюдений

Метеорологи поделились хорошими новостями: в новогоднюю ночь в столице ожидается приятная зимняя погода.

"Самый вероятный прогноз погоды на Новый год по Москве: небольшой снег, ночью -7-9°C, днем -3-5 °С", -

сообщается на сайте "Метеоновости".

Свой прогноз синоптики сделали на основе почти 140-летней статистики наблюдений за погодой в столице. При этом специалисты напомнили, что, за последние 30 лет в городе зимой потеплело. В новогоднюю ночь средняя суточная температура воздуха выросла на 2°С.

Причиной изменения погоды метеорологи считают глобальное потепление, напоминает "Федерал Пресс".

В последние дни ноября в Москве ожидается +1+3°С, местами пройдут небольшие дожди со снегом, ветер порывистый, до 15 метров в секунду. В воскресенье, 1 декабря, в столице похолодает до -3-1°С, отмечается на сайте Гидрометцентра. На Урале и в Поволжье также будет комфортная погода – до -5°С днем, уточняет издание "СвободнаяПресса".