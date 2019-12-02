Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Оттепели и морозы: погода в декабре резко изменится

Оттепели и морозы: погода в декабре резко изменится
Фото: www.globallookpress.com
Температура будет значительно выше нормы

Россиян ждет аномально теплый декабрь с неравномерно выпадающими осадками, рассказали синоптики.

"Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы",

– сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. Теплая погода ожидается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах, а также в Западной Сибири. Однако в декабре она будет неустойчивой во всех регионах.

"Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура",

рассказал метеоролог РИА Новостям. По его словам, осадки также распределятся "пятнисто".

Сегодня, 2 декабря, в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой снег и появится гололедица. Температура воздуха составит от – 3 до – 1°С. Порывы юго-западного ветра достигнут 11 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в Новогоднюю ночь.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Мужики, это страшно!": пассажиры рухнувшего с моста автобуса рассказали подробности

Выжившие в жуткой аварии отмечают второй день рождения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей