Температура будет значительно выше нормы

Россиян ждет аномально теплый декабрь с неравномерно выпадающими осадками, рассказали синоптики.

"Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы",

– сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. Теплая погода ожидается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах, а также в Западной Сибири. Однако в декабре она будет неустойчивой во всех регионах.

"Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура",

– рассказал метеоролог РИА Новостям. По его словам, осадки также распределятся "пятнисто".

Сегодня, 2 декабря, в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой снег и появится гололедица. Температура воздуха составит от – 3 до – 1°С. Порывы юго-западного ветра достигнут 11 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в Новогоднюю ночь.