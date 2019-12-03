Жители столицы гуляют, радуясь приходу зимы

Выпавший минувшей ночью снег пролежит в Москве несколько дней. Об этом сообщили синоптики, обрадовав москвичей.

"Сегодня и завтра снег задержится, а уже в четверг большая часть его растает из-за оттепели",

– рассказал РИА Новостям ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, за шесть часов в столице выпало до 2 миллиметров осадков, сообщает "Вечерняя Москва".

Уже в среду, 4 декабря, москвичей ждет первая метель. "При усилении [ветра – Прим. ред.] до 15 м/с и снеге в Москве будет наблюдаться метель", – цитирует ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Выпадет несколько сантиметров, передает RT, однако больших сугробов не образуется.

Тем временем, в Сети радуются первому снегу в столице – москвичи выкладывают фото и видео. "Наконец-то в Москве выпал снег", – написал в Twitter пользователь Стилински. Симонов К.В. отмечает, что несмотря на наступление настоящей зимы, на улице вовсе не холодно.

"Первый снег! Одно из самых приятных ощущений в жизни", – пишет на своей странице в Instagram заведующая труппой в Московском Губернском Театре Алина Ивах, опубликовав видео с прогулки со своим питомцем.

Сегодня, 3 декабря, в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой снег и появится гололедица. Температура воздуха составит от –3 до –1°С. Порывы юго-западного ветра достигнут 10 м/с, сообщает Гидрометцентр.

