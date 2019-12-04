Атмосферное давление упадет ниже нормы

Сегодня, 4 декабря, во второй половине дня москвичей ожидает резкое ухудшение погоды. Начнет падать мокрый снег, который затем перейдет в метель, сообщили синоптики.

"Вечером местами возможен туман и гололедные явления",

– рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. К вечеру в столице потеплеет – температура будет около нуля градусов. Метеоролог добавила, что скорость южного и юго-западного ветра составит 5-10 м/с, а в порывах местами может достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет отметки в 740 мм ртутного столба – это на 7 единиц ниже нормы.

Температура воздуха в Москве составит от –3 до –1°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о том, что в декабре осадки будут выпадать неравномерно, а температура будет постоянно меняться. Так, вчера столицу завалило снегом, но уже завтра, по словам метеорологов, он растает.