Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Сегодня, 4 декабря, во второй половине дня москвичей ожидает резкое ухудшение погоды. Начнет падать мокрый снег, который затем перейдет в метель, сообщили синоптики.
"Вечером местами возможен туман и гололедные явления",
– рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. К вечеру в столице потеплеет – температура будет около нуля градусов. Метеоролог добавила, что скорость южного и юго-западного ветра составит 5-10 м/с, а в порывах местами может достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет отметки в 740 мм ртутного столба – это на 7 единиц ниже нормы.
Температура воздуха в Москве составит от –3 до –1°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики предупреждали москвичей о том, что в декабре осадки будут выпадать неравномерно, а температура будет постоянно меняться. Так, вчера столицу завалило снегом, но уже завтра, по словам метеорологов, он растает.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта