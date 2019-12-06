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Снег с дождем и слякоть: в Москву на выходных придет тепло

Снег с дождем и слякоть: в Москву на выходных придет тепло
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Настоящая зима наступит только на следующей неделе

Погода на предстоящей неделе в Москве будет постоянно меняться. В выходные пройдет снег с дождем, образуется слякоть, зато к концу следующей недели похолодает, поднимутся метели и появится гололед на дорогах. Об этом сообщили синоптики.

Сегодня, 6 декабря, температура составит от +1 до +3°С, ожидается порывистый ветер с юго-запада и снег с дождем. В субботу похолодания ждать тоже не стоит, температура воздуха останется такой же, а вот атмосферное давление рухнет до 739 мм ртутного столба.

В воскресенье, 8 декабря, похолодает, но лишь до 0…+2°С, временами будет падать снег, а давление опустится до 736 мм, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на центр погоды "Фобос". Это примерно на 10 мм ниже нормы. "Такая вот слякотная и ненастная погода в выходные дни", – рассказал Агентству городских новостей "Москва" синоптик центра погоды "Фобос".

В понедельник, 9 декабря, Москву накроет очередной циклон – и температура составит до -1…+1°С, будет дуть южный ветер, продолжит идти снег вперемешку с дождем. Такая погода сохранится до среды, однако ветер с каждым днем будет усиливаться.

В четверг, 12 декабря, похолодает и поднимется небольшая метель. Температура понизится до -2…-7°С. А уже в пятницу придет настоящая зима со снегом, метелями, северным ветром, гололедом и температурой до -10°С.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о том, что в декабре осадки будут выпадать неравномерно, а температура будет постоянно меняться.

Карина СИРАЗОВА

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