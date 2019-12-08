Температура воздуха будет выше нормы, начиная с 9 декабря

Снега в Москве не будет еще как минимум неделю, хотя обычно снежный покров формируется в конце ноября/ Об этом рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со снегом проблемы. Если еще завтра и послезавтра совсем небольшие осадки прогнозируются, это, кстати, хорошо, потому что не будет такой каши под ногами, то в последующем осадков и вовсе не прогнозируется",

– цитирует синоптика ТАСС, который объяснил, что это связано с высоким атмосферным давлением.

По его словам, в начале недели продолжится оттепель. Столбики термометра будут показывать +2-4°C днем в понедельник и во вторник, а в среду – 0…+2°C.