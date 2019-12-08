Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Со снегом проблемы": в Москву придет осенняя погода

"Со снегом проблемы": в Москву придет осенняя погода
Фото: www.globallookpress.com
Температура воздуха будет выше нормы, начиная с 9 декабря

Снега в Москве не будет еще как минимум неделю, хотя обычно снежный покров формируется в конце ноября/ Об этом рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  

"Со снегом проблемы. Если еще завтра и послезавтра совсем небольшие осадки прогнозируются, это, кстати, хорошо, потому что не будет такой каши под ногами, то в последующем осадков и вовсе не прогнозируется",

цитирует синоптика ТАСС, который объяснил, что это связано с высоким атмосферным давлением.

По его словам, в начале недели продолжится оттепель. Столбики термометра будут показывать +2-4°C днем в понедельник и во вторник, а в среду – 0…+2°C. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей