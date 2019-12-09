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Когда в Москве ударят морозы: синоптики дали прогноз

Когда в Москве ударят морозы: синоптики дали прогноз
Фото: www.globallookpress.com
Настоящая зима придет в столицу на этой неделе

Уже в этот четверг в городе похолодает. Об этом сообщили синоптики.

"Прогнозируем, что преимущественно ночные температуры во второй половине недели минус два – минус семь, дневные тоже отрицательные. Все-таки это уже зимний режим погоды",

рассказал ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в четверг, 12 декабря, в столицу также придет солнце и задержится до субботы.

Сегодня, 9 декабря, в Москве ожидается от +2 до +4°C с небольшими осадками, сообщает Гидрометцентр. Порывы юго-западного ветра достигнут 14 м/с, а атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Ранее синоптики заявили, что снега в столице не будет еще минимум неделю.

Карина СИРАЗОВА

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