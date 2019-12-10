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Сегодня жителей Подмосковья ожидает последний теплый день – уже завтра, 11 декабря, заметно похолодает. Во второй половине дня столбики термометров опустятся до нуля. Об этом сообщили синоптики.
"Но даже арктическое вторжение и вызванное им похолодание не вернут температуру в климатическую норму",
– рассказали синоптики центра погоды "Фобос" порталу "Подмосковье сегодня". До субботы, 14 декабря, на Московский регион повлияет антициклон – иногда будет проглядывать солнце, также возможны осадки. В воскресенье выпадет снег.
Ранее синоптики рассказали, что уже завтра в Москве температура опустится до -7°C.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем