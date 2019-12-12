Настоящая зима придет не раньше 20 декабря

Москвичи ждут снега и надеются, что он выпадет хотя бы к Новому году. И не зря, обнадежил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, снег в столице появится не раньше 20-х чисел декабря. До этого "будет царить "еврозима", отметил синоптик.

"Но есть надежда, что в третьей декаде декабря в московском регионе похолодает и появится снежный покров", – цитирует Леуса "Подмосковье сегодня".



А до этого сохранится пасмурная погода с небольшими осадками и туманом. Днем температура воздуха будет подниматься чуть выше нуля, ночью – ниже. В предстоящие выходные прогнозируется слабый мороз и снег, который не задержится надолго.