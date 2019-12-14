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В Россию идет аномальная оттепель

В Россию идет аномальная оттепель
Фото: www.globallookpress.com
Температура воздуха в столице повысится до +5°C 16 декабря

В ближайшие дни в европейской части России, а также в Москве станет значительно теплее. В субботу, 14 декабря, в столице будет 0°C, но уже в понедельник столбики термометров поднимутся.

Гололедица и слабые осадки ждут москвичей и гостей столицы 14 декабря, сообщил РИА Новостям ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в воскресенье также будет мокрый дождь и снег, а +5°C будет в столице уже в понедельник.

Также по данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в европейской части страны температура воздуха превысит обычные для середины декабря значения на 5-8 градусов. Из-за атлантических циклонов погода будет напоминать больше ноябрьскую, чем декабрьскую. Сильнее всего изменения ощутят жители республики Коми и Ненецкого автономного округа – там 30-градусные морозы уйдут, столбики термометра сначала покажут -10-15°C, а позже и вовсе придет оттепель. 

Полина ИВАНОВА

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