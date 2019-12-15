В столицу идет аномальное потепление

Температура поднимается вместо того, чтобы уйти в минус.

На следующей рабочей неделе вместо сугробов москвичей ждет жаркая для зимнего месяца погода. Синоптики обещают плюс восемь градусов.

Теплеть начнет уже в понедельник, 16 декабря. Ожидается 1-3 градуса тепла. Во вторник и среду максимальная температура составит плюс 4, а уже в четверг, 19 декабря, она может вырасти до восьми градусов. Об этом ТАСС рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд..

"...на два месяца погода будет отставать от своего обычного развития", – отметил собеседник информагентства.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег.