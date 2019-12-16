Россиянам пообещали мягкую зиму

Январь в Москве будет снежным и теплым. Температура превысит климатическую норму. Об этом сообщают синоптики.

Нормальная температура для столичного региона в январе – до -10°C днем и до -15°C ночью, напоминают метеорологи. Однако в следующем месяце эти показатели будут выше на один градус. По предварительным прогнозам, температура превысит норму на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале, на севере Сибири, в Амурской области, Хабаровском крае и на западе Якутии, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Сегодня в Москве, 16 декабря, погода осенняя – до +3°C с небольшими осадками, сообщает Гидрометцентр. Таким образом, оправдываются прогнозы о теплой зиме. Однако уже в пятницу, 20 декабря, похолодает на 5 градусов. "Около нулевых отметок будет днем и ночью. В последующем также понижение температуры на 1-2 градуса", – цитирует ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он добавил, что такая погода продержится от трех до пяти дней.

Ранее синоптики рассказали об аномальном потеплении на этой неделе. Температура будет постепенно расти, и в четверг поднимется до +8°C.