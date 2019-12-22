В понедельник, 23 декабря, в столице будет +9°C

Эксперты рассказали, что Средиземное море вошло в сферу влияния Гольфстрима. Воздух теперь дует на столицу России не из холодной Балтики, а по маршруту Биарриц-Барселона-Сицилия-Афины-Киев-Москва. Именно, поэтому в декабре на Украине становится теплее, чем в Испании.

Об этом поведали авторы телеграм-канала GulagMedia, которые в штуку предложили доставать купальники. Возможно, совсем скоро, россияне действительно будут жариться на солнце зимой, что вполне может привести рано или поздно к концу света.

Как рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков телеканалу RT, неделя с 23 по 29 декабря будет теплой. В понедельник до +5°C в Москве, а во вторник, 24 декабря до +7°C. А в новогоднюю ночь ожидается небольшой минус со снегом.

К слову, синоптики центра погоды "Фобос" сообщили "Вечерней Москве", что декабрь 2019-го может стать самым теплым в столице за последние полвека и самым малоснежным за 70 лет. Сейчас температура воздуха превышает норму на 11-12°C.

Ученые уже говорили о том, что все живое на Земле может погибнуть из-за глобального потепления.