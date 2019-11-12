Риск есть: названа вероятность гибели человечества

Эксперты заговорили о постепенном вымирании людей

Ученые из Оксфорда выяснили, что риск умереть от естественных причин гораздо выше, чем риск умереть от зубов акулы или удара молнии. Как отвечают эксперты, 99% живших когда-то существ уже вымерли – это вполне может произойти и с человеком.

По прогнозам, причиной гибели людей могут стать природные и космические опасности, глобальное потепление и ядерная война.

Ученые назвали три варианта развития событий: люди могут адаптироваться к новым условиям, начнут постепенно вымирать или человечество будет уничтожено в один момент. Второй вариант кажется ученым наиболее вероятным, – пишет "ФедералПресс".