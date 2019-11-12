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Риск есть: названа вероятность гибели человечества

Риск есть: названа вероятность гибели человечества
Фото: pixabay.com
Эксперты заговорили о постепенном вымирании людей

Ученые из Оксфорда выяснили, что риск умереть от естественных причин гораздо выше, чем риск умереть от зубов акулы или удара молнии. Как отвечают эксперты, 99% живших когда-то существ уже вымерли – это вполне может произойти и с человеком.

По прогнозам, причиной гибели людей могут стать природные и космические опасности, глобальное потепление и ядерная война.

Ученые назвали три варианта развития событий: люди могут адаптироваться к новым условиям, начнут постепенно вымирать или человечество будет уничтожено в один момент. Второй вариант кажется ученым наиболее вероятным, – пишет "ФедералПресс".

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Наука знает о Периодах и вымирании динозавров, но отчего это происходило- молчёк. Я понял, что вид Земли кардинально менялся несколько раз. Но что служило спусковым механизмом наука молчит. Сплошные догадки !!!
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