Риск есть: названа вероятность гибели человечества

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Ученые из Оксфорда выяснили, что риск умереть от естественных причин гораздо выше, чем риск умереть от зубов акулы или удара молнии. Как отвечают эксперты, 99% живших когда-то существ уже вымерли – это вполне может произойти и с человеком.
По прогнозам, причиной гибели людей могут стать природные и космические опасности, глобальное потепление и ядерная война.
Ученые назвали три варианта развития событий: люди могут адаптироваться к новым условиям, начнут постепенно вымирать или человечество будет уничтожено в один момент. Второй вариант кажется ученым наиболее вероятным, – пишет "ФедералПресс".
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