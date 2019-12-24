Аномально теплую погоду в столице уже окрестили предвестником апокалипсиса

В ближайшие дни в Москве и Центральной России сохранится аномально теплая погода. Однако затем температура воздуха будет понемногу снижаться, рассказал директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

"Температура на ближайшую неделю существенно теплее климатической нормы. Это опять +7 ... +9°C в эти дни",

- отметил метеоролог в интервью РЕН ТВ.

Синоптик уточнил, что необычная декабрьская погода установилась из-за потоков очень теплого воздуха со Средиземного моря. Киктев также напомнил, что температурные рекорды 24 и 25 декабря были поставлены в 2015 г. – тогда воздух в столице прогревался, соответственно, до +9,3°C и +4,1°C. В этом году у москвичей есть шанс дождаться нового рекорда.

К концу недели в городе станет холоднее: ночью температура воздуха упадет до +2°C, местами возможны дожди. В новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой морозец, пройдет снег. Однако, подчеркнул метеоролог, долгосрочные прогнозы редко бывают точными.

Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, на Новый год Москву завалит снегом, напоминает "Вечерняя Москва". Во вторник, 24 декабря, в столице будет облачная погода, местами – небольшой дождь, температура воздуха +4 ... +6°C, сообщает Гидрометцентр.

