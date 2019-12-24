Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Cиноптики дали прогноз на новогоднюю ночь

Когда закончится погодный ад: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь
Фото: www.globallookpress.com
Аномально теплую погоду в столице уже окрестили предвестником апокалипсиса

В ближайшие дни в Москве и Центральной России сохранится аномально теплая погода. Однако затем температура воздуха будет понемногу снижаться, рассказал директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

"Температура на ближайшую неделю существенно теплее климатической нормы. Это опять +7 ... +9°C  в эти дни", 

отметил метеоролог в интервью РЕН ТВ.

Синоптик уточнил, что необычная декабрьская погода установилась из-за потоков очень теплого воздуха со Средиземного моря. Киктев также напомнил, что температурные рекорды 24 и 25 декабря были поставлены в 2015 г. – тогда воздух в столице прогревался, соответственно, до +9,3°C и +4,1°C. В этом году у москвичей есть шанс дождаться нового рекорда.

К концу недели в городе станет холоднее: ночью температура воздуха упадет до +2°C, местами возможны дожди. В новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой морозец, пройдет снег. Однако, подчеркнул метеоролог, долгосрочные прогнозы редко бывают точными.

Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, на Новый год Москву завалит снегом, напоминает "Вечерняя Москва". Во вторник, 24 декабря, в столице будет облачная погода, местами – небольшой дождь, температура воздуха +4 ... +6°C, сообщает Гидрометцентр. 

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей