Нибиру
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Из-за аномального тепла склоны Эльбруса загорелись. Об этом рассказали журналисты.
Как передает телеканал РЕН ТВ, вероятно, огонь охватил сухую траву возле села Верхний Баксан. К счастью, пожар удалось потушить. Однако журналисты сообщают, что он может вспыхнуть вновь в любой момент.
Как пишет агентство НСН, из-за аномальной погоды склоны горы все еще без снега. Начало горнолыжного сезона несколько раз откладывали, а в итоге пришлось воспользоваться снежными пушками.
Ранее "Утро" писало о том, что из-за погодных изменений Землю ждет конец света.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем