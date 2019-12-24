Ветер разносил пламя возле села Верхний Баксан

Из-за аномального тепла склоны Эльбруса загорелись. Об этом рассказали журналисты.

Как передает телеканал РЕН ТВ, вероятно, огонь охватил сухую траву возле села Верхний Баксан. К счастью, пожар удалось потушить. Однако журналисты сообщают, что он может вспыхнуть вновь в любой момент.

Как пишет агентство НСН, из-за аномальной погоды склоны горы все еще без снега. Начало горнолыжного сезона несколько раз откладывали, а в итоге пришлось воспользоваться снежными пушками.

Ранее "Утро" писало о том, что из-за погодных изменений Землю ждет конец света.