Последние дни уходящего года омрачит плохая космическая погода

Сразу несколько сильных магнитных бурь ждут землян в конце 2019 года. Метеочувствительные люди рискуют встретить Новый год, страдая от плохого самочувствия, предупредили специалисты.

Ранее сообщалось, что ожидается две волны геомагнитных возмущений. Первая атака солнечного ветра начнется 25 декабря и продлится до 27 декабря. Вторая волна бури накроет землян 29 и 30 декабря. Космическое цунами отступит лишь в новогоднюю ночь, отмечает "Пятый канал".

Вместе с тем астрономы с синоптиками не согласны: по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, с 25 по 30 декабря магнитных бурь не ожидается. По мнению специалистов, магнитосфера в эти дни останется спокойной, и метеозависимым людям ничего не угрожает.