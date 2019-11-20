У метеозависимых людей обострятся хронические заболевания

Самая сильная магнитная буря ожидается в ближайшие дни. Сегодня, 20 ноября, начали нарастать геомагнитные колебания.

При этом завтра, 21 ноября, магнитная буря будет держаться на уровне G1, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Затем влияние Солнца начнет уменьшаться, и уже 23 ноября все вернется в норму.

Особо внимательными нужно быть людям с повышенной метеозависимостью и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Во время магнитных колебаний даже абсолютно здоровый человек может почувствовать головную боль, усталость, недомогание и ухудшение настроения. Также появляется риск обострения хронических заболеваний и повышения давления. Чтобы уберечься от негативного влияния колебаний, специалисты советуют не нагружать свой организм сильной физической работой, сообщает "Сегодня".

Следующие магнитные бури ожидаются 3, 26 и 29 декабря.