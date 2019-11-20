На снимках видны крылья и усики инопланетных насекомых

Существа, напоминающие земных жуков, обнаружены на Красной планете. Об этом заявил американский энтомолог Уильям Ромозер после изучения фотографий, сделанных марсоходом Curiosity.

"На Марсе была и все еще есть жизнь",

– считает ученый. По его словам, на планете до сих пор существуют формы жизни, аналогичные членистоногим на Земле и обладающие такими анатомическими особенностями, как крылья, панцири, усики и сегментированные симметричные тела. Исследование Ромозера опубликовано на сайте Университета Огайо. В ходе изучения фотографий эксперт обнаружил не только жуков, но и существ, похожих на змей. Они скрывались среди скал, некоторые – уже окаменевшие, другие – живые, передает "Мир24".

Однако по мнению издания Science Alert, ученый стал жертвой распространенной зрительной иллюзии – парейдолии, когда в случайных деталях изображения проступают знакомые образы, не имеющие отношения к действительности. Ромозер же проработал профессором энтомологии 45 лет и, возможно, увидел насекомых именно вследствие их долгого изучения.