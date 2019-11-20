Неуловимое нейтронное тело разыскивали несколько десятилетий

Британские астрономы из Кардиффского университета нашли загадочную нейтронную звезду, которую искали свыше 30 лет. Это небесное тело образовалось после взрыва сверхновой звезды SN 1987A в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии в 160 тыс. световых лет от Земли.

Как сообщается на сайте Phys.org, впервые сверхновую обнаружили 23 февраля 1987 г., тогда ее мощность превысила 100 млн солнц. Яркая звезда светила в течение нескольких месяцев. Ученые предполагали, что в результате "смерти" суперновой должна образоваться нейтронная звезда, однако они не могли ее рассмотреть, так как этот участок космоса был затенен гигантским пылевым облаком, возникшим в результате космической катастрофы.

Некоторые астрофизики даже предположили, что никакой нейтронной звезды на месте погибшей 1987A не существует. Однако с помощью современных телескопов, расположенных в обсерватории в пустыне Атакама в Чили, британские ученые наконец-то обнаружили очертания небесного тела, подтвердив гипотезу о том, что происходит после звездных катастроф.