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В космосе отыскали загадочную звезду

В космосе отыскали загадочную звезду
Фото: pixabay.com
Неуловимое нейтронное тело разыскивали несколько десятилетий

Британские астрономы из Кардиффского университета нашли загадочную нейтронную звезду, которую искали свыше 30 лет. Это небесное тело образовалось после взрыва сверхновой звезды SN 1987A в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии в 160 тыс. световых лет от Земли.

Как сообщается на сайте Phys.org, впервые сверхновую обнаружили 23 февраля 1987 г., тогда ее мощность превысила 100 млн солнц. Яркая звезда светила в течение нескольких месяцев. Ученые предполагали, что в результате "смерти" суперновой должна образоваться нейтронная звезда, однако они не могли ее рассмотреть, так как этот участок космоса был затенен гигантским пылевым облаком, возникшим в результате космической катастрофы.

Некоторые астрофизики даже предположили, что никакой нейтронной звезды на месте погибшей 1987A не существует. Однако с помощью современных телескопов, расположенных в обсерватории в пустыне Атакама в Чили, британские ученые наконец-то обнаружили очертания небесного тела, подтвердив гипотезу о том, что происходит после звездных катастроф.

Валентина МАЙОРОВА

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