Космическое тело больше пирамиды Хеопса

Нашей планете грозит опасность из космоса – 6 мая 2022 г. Земля может столкнуться с небесным телом JF1.

Как сообщает NASA, астероид был открыт еще в 2009 г. – с этого момента система слежения за астероидами (Sentry) мониторила передвижения инопланетного гостя. Астрономы признали, что небесное тело может нести угрозу для нашей планеты.

По словам представителей аэрокосмического агентства США, орбиты некоторых астероидов таковы, что они приближаются к Солнцу и Земле ближе, чем обычно. Конечно, речь идет только об относительной близости: обычно астероиды проходят в десятках миллионов километров от нашей планеты.

Астрофизики определили, что диаметр JF1 в 130 метров – примерно таков размер знаменитой пирамиды Хеопса в Египте. Если астероид все же врежется в Землю, сила его взрыва будет равна 230 килотоннам в тротиловом эквиваленте – это в 15 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году.

Ученые подчеркивают, что такой небесный гость может нанести ущерб большим регионам или даже целым континентам. Впрочем, вероятность столкновения JF1 с Землей специалисты NASA оценивают в 0,026%.