Зеленые человечки живут в другой галактике

Американские астрофизики рассекретили, где нашли приют инопланетяне. По мнению исследователей, представители внеземных цивилизаций существуют в другой звездной системе.

Эксперты смоделировали в подобных галактиках двойник голубой планеты и пришли к выводу, что там есть небесные тела, которые вращаются, как Земля вокруг Солнца. Но таких немного.

В большинстве случаев в их распоряжении две звезды. На этих планетах вполне может кипеть жизнь, полагают специалисты, уточняя, что ее особенности могут кардинальным образом отличаться от земной.

Наличие населения зависит от угла наклона небесного шара, пишет Oane.ws. Именно благодаря ему наш мир стал гостеприимным, а Марс, например, так и остался необитаемым. Хотя это спорный вопрос.