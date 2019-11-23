Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Летит к Земле: раскрыты подробности о двойнике челябинского метеорита

Летит к Земле: раскрыты подробности о двойнике челябинского метеорита
Фото: pixabay.com
Ученые оценили угрозу, которую представляет небесное тело

К нашей планете приближается астероид, размеры которого сопоставимы с метеоритом, упавшим в Челябинске в 2013 году.

Опасность небесного тела оценили астрономы. Повода для паники нет, заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов. Об этом пишет РБК. С ним согласился и заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, астероид можно сравнить с "молекулой", которая не может навредить Земле, сообщает RT.

О небесном теле ранее заявили в "Роскосмосе". Два астероида обнаружила система контроля космического пространства. По оценкам специалистов, по размеру один из них схож с челябинским метеоритом. Поперечный диаметр составляет 10-15 метров.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей