Ученые оценили угрозу, которую представляет небесное тело

К нашей планете приближается астероид, размеры которого сопоставимы с метеоритом, упавшим в Челябинске в 2013 году.

Опасность небесного тела оценили астрономы. Повода для паники нет, заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов. Об этом пишет РБК. С ним согласился и заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, астероид можно сравнить с "молекулой", которая не может навредить Земле, сообщает RT.

О небесном теле ранее заявили в "Роскосмосе". Два астероида обнаружила система контроля космического пространства. По оценкам специалистов, по размеру один из них схож с челябинским метеоритом. Поперечный диаметр составляет 10-15 метров.