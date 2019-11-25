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Конец света наступит в День космонавтики

Конец света наступит в День космонавтики
Фото: pixabay.com
продолжениеРаскрыт секрет жизни на Марсе
Землю уничтожит гигантский астероид

Известен день апокалипсиса. По версии американских астронавтов, таких дат может быть больше одной. В NASA, например, назвали сразу 10. В эти числа голубая планета может столкнуться с гигантским астероидом Апофис.

Впервые гибель Земли пророчат в День космонавтики, то есть 12 апреля, 2060 года. Это же числе выпало и в 2068 году. В преддверии праздника в честь первого полета человека на орбиту Земли человечеству предрекли уничтожение в 2065 году.

А сразу после торжества конец света стоит ждать три года подряд с 2076 года, а затем спустя 13 лет. Не исключено, что все живое погибнет 14 апреля 2103 года, а также 10 октября 2068 и 2089 годов, передает Daily Star. 

Впрочем, 15 лет назад, когда потенциально опасный для человечества астероид внушительного размера был обнаружен, называлась еще одна дата катастрофы – 2029 год. 

Сообщается, что весит Апофис 280 млн тонн, в диаметре его размер составляет 325 метров. Приблизительная скорость полета небесного тела – 21 060 км/ч.

Ксения АНДРЕЕВА

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