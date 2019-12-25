Надежды на традиционный праздничный снежок тают

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что новогоднего морозца в ночь на 1 января в Москве не будет.

"К сожалению, 30 и 31 декабря будет тепло. Идет очень мощный циклон по северу... Температура будет близкая к нулю",

- рассказал синоптик агентству городских новостей "Москва".

Он добавил, что небольшой мокрый снег пройдет в Новый год, только если москвичам очень повезет. Цыганков напомнил, что температура воздуха 24 декабря превышала климатическую норму на целых 12 градусов. Однако к концу недели в столице немного похолодает: 28 и 29 декабря ночью ожидается до -5 ... -7°C, выпадет снег.

Однако уже в понедельник, 30 декабря, сугробы растают из-за новой волны тепла. Во вторник, 31 декабря, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается до +6°C. Сегодня, 25 декабря, в Москве +2 ... +4°С, осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в столице будет небольшой мороз, пройдет снег.