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Две мощные магнитные бури омрачат Новый год

Две мощные магнитные бури омрачат Новый год
Фото: pixabay.com
Из-за связи с космосом люди будут страдать целых восемь дней

Совсем скоро, а именно с 25 по 27 декабря, магнитная буря испытает россиян на прочность. Об этом рассказали в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", метеозависимые люди могут испытывать неприятные ощущения целых восемь дней. Жители Московской области могут ощутить влияние магнитной бури за день до ее начала, то есть 24 декабря.

Более того, россиян ожидает и вторая волна – она придется на 29 и 30 декабря. В первый день 2020-го самочувствие метеозависимых людей все еще может быть плохим. В эти дни эксперты рекомендуют больше двигаться, не употреблять алкоголь, а пить больше воды, и не есть вредные блюда. 

Полина ИВАНОВА

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