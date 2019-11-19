Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
392 новости
Москвичей в четверг ожидает аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
Ранее сообщалось, что к концу недели жителей столицы ожидает по-зимнему холодная погода.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при