Аномалия настигнет жителей столицы 21 ноября

Москвичей в четверг ожидает аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Ранее сообщалось, что к концу недели жителей столицы ожидает по-зимнему холодная погода.