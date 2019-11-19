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Москвичей ожидает аномально высокое атмосферное давление

Москвичей ожидает аномально высокое атмосферное давление
Фото: www.globallookpress.com
Аномалия настигнет жителей столицы 21 ноября

Москвичей в четверг ожидает аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову. 

Ранее сообщалось, что к концу недели жителей столицы ожидает по-зимнему холодная погода. 

Сергей САЗОНОВ

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