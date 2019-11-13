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Мороз и метели: аномальное похолодание идет в Россию

Мороз и метели: аномальное похолодание идет в Россию
Фото: www.globallookpress.com
В некоторых областях температура понизится до -30°C

Аномально холодная погода надвигается на Урал и Сибирь из-за арктического антициклона, который ожидается во второй половине недели. Местных жителей погода будет испытывать на прочность метелями.

В четверг, 14 ноября, температура значительно понизится в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В Алтайский край придут сильные ветра и метели. В Омской области возможно до -30°C ночью. В Свердловской области ночью ожидается до -25°C, в Иркутской – до -40°C. В Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются обильные снегопады, сугробы могут вырасти до 30 сантиметров, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В европейской части России, в том числе в Москве, также ожидается похолодание, но незначительное – снега не будет. Положительная аномалия температуры все равно сохранится, но отклонение от нормы составит уже не 7 – 8 градусов, а 4. Ночью возможны слабые заморозки.

Сегодня, 13 ноября, в Москве ожидается переменная облачная погода без осадков и дневной температурой до +6°C, сообщается на сайте Гидрометцентра. Порывы южного ветра достигнут 10 м/с, атмосферное давление будет находитьcя на отметке 758 мм.

Карина СИРАЗОВА

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