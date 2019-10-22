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Синоптики пообещали рекордно теплую зиму

Россиянам пообещали рекордно теплую зиму
Фото: pixabay.com
Самое холодное время года начнется с дождей

Европейскую часть России ожидает нетипичная зима. Суровые морозы уступят место мягкой погоде. Они переберутся на Камчатку, рассказали синоптики.

А вот на севере страны будет также теплее. Но только не в ноябре. Впрочем, на фоне теплого октября он может показаться слишком уже холодным, даже если температура будет соответствовать климатической норме, пишет "Эксперт Online".  

Что совсем неудивительно, ведь сейчас в Москве температура за окном превышает норму на 4-9 градусов, напоминает НСН. Данная тенденция сохранится до конца недели. Теплее стало и на юге Урала. Правда лишь днем, уточняет "URA.RU".

Затем в центральной части страны зачастят декабрьские дожди. Снег и морозы сильнее привычных охватят Камчатку и регионы южнее Омска, Кемерово и Красноярска. Холодно будет и в январе, в основном на севере Европейской части. Исключением станут Якутия и Оренбург.

В феврале зима, как и положено, начнет отступать. Но только не на Камчатке. Впрочем, синоптики могут ошибаться. Вероятность долгосрочного прогноза – не более 69%. 

Ксения АНДРЕЕВА
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