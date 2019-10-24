Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москву вернутся дожди: прогноз погоды на четверг

В Москву вернутся дожди: прогноз погоды на четверг
Фото: www.globallookpress.com
Резкие погодные изменения подвергнут опасности метеозависимых людей

Сегодня, 24 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.

Днем в городе температура воздуха составит +10 – 12°С, а ночью опустится до +5°С. Ветер западный, 2 – 7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"В конце октября погодные условия гипоксического типа как раз и становятся внешним фактором риска для метеозависимых людей, особенно с хроническими состояниями бронхолегочной или сердечно-сосудистой системы",

предупреждает портал "Метеоновости". По словам специалистов, справиться с погодными изменениями помогут средства, снижающие недостаток кислорода, прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, а также седативные препараты растительного происхождения.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

"С утра до вечера": Путин готовит себе преемника

Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей