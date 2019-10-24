В Москву вернутся дожди: прогноз погоды на четверг

Резкие погодные изменения подвергнут опасности метеозависимых людей

Сегодня, 24 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.

Днем в городе температура воздуха составит +10 – 12°С, а ночью опустится до +5°С. Ветер западный, 2 – 7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"В конце октября погодные условия гипоксического типа как раз и становятся внешним фактором риска для метеозависимых людей, особенно с хроническими состояниями бронхолегочной или сердечно-сосудистой системы",

– предупреждает портал "Метеоновости". По словам специалистов, справиться с погодными изменениями помогут средства, снижающие недостаток кислорода, прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, а также седативные препараты растительного происхождения.