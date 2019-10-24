Мощный циклон несет осадки в виде мокрого снега

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, с 23:00 мск 24 октября до 9:00 25 октября столица будет погружена в густой туман.

Днем в четверг при этом будет довольно тепло: +10…+12°С, местами небольшой дождь.

В пятницу, 25 октября, в Москве станет еще комфортнее – воздух прогреется до +12…+14°С. Аналогичная погода сохранится в субботу. А в воскресенье, 27 октября, даже может быть побит температурный рекорд, если столбики термометров покажут выше +15°С.

Но уже с начала новой рабочей недели в Москву придет похолодание. В ночь с понедельника на вторник будет около 0…-2°С, а днем 29 октября ожидается не выше +2…+7°С. При этом могут выпадать осадки в виде мокрого снега.