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Период теплой и сухой погоды в России подходит к концу – наступает настоящая осень с температурой, характерной для конца октября.
"В течение ближайших нескольких дней обязательно нужно еще наслаждаться теплом, особенно в выходные",
– рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд "Российской газете". В субботу воздух может прогреться до плюс 14 градусов, а в воскресенье – до плюс 15 градусов. "Это удивительная погода для этого времени года", – добавил Вильфанд.
Понедельник станет переходным днем из теплой осени в обычную – температура воздуха начнет снижаться до 7 градусов, ожидаются осадки, возможен снег, передает "ФедералПресс". Уже ко вторнику ночные температуры опустятся до нуля градусов, что считается нормой для конца октября.
Сегодня днем в Москве ожидается теплая облачная погода, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщает Гидрометцентр. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с.
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