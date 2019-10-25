Последний шанс насладиться солнцем выпадет на выходных

Период теплой и сухой погоды в России подходит к концу – наступает настоящая осень с температурой, характерной для конца октября.

"В течение ближайших нескольких дней обязательно нужно еще наслаждаться теплом, особенно в выходные",

– рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд "Российской газете". В субботу воздух может прогреться до плюс 14 градусов, а в воскресенье – до плюс 15 градусов. "Это удивительная погода для этого времени года", – добавил Вильфанд.

Понедельник станет переходным днем из теплой осени в обычную – температура воздуха начнет снижаться до 7 градусов, ожидаются осадки, возможен снег, передает "ФедералПресс". Уже ко вторнику ночные температуры опустятся до нуля градусов, что считается нормой для конца октября.

Сегодня днем в Москве ожидается теплая облачная погода, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщает Гидрометцентр. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с.