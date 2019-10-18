В середине следующей недели в столицу придут осадки

На следующей неделе в Москве будет прохладно и дождливо. Температура воздуха днем не будет подниматься выше +13°C, что все равно превышает норму для середины октября.

В выходные осадков ждать не стоит, но уже к среде начнутся небольшие дожди и прогнозируется сильный ветер.

"В середине следующей недели, уже 23 числа, температура воздуха уже не будет такой высокой, как сейчас… То есть в ночные часы преобладающая температура будет где-то + 3-8°C и дневная температура будет в пределах +8-13°C – не более того", – цитирует РИА "Новости" главного специалиста Московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Также метеоролог предупредила о высоком атмосферном давлении, которое постепенно будет понижаться в течение недели.

В северной столице погода уже испортилась, сообщает Северо-Западное УГМС. Перед выходными температура воздуха понизилась до +9°C, отмечает агентство FlashNord.