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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждает, что аномально теплую погоду в России в октябре вызвал антициклон, который задержится в Москве еще на несколько дней.
По его словам, до вторника следующей недели температура воздуха составит до +16°C, что превышает норму на 8°C.
"Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет",
– цитирует Вильфанда "Российская газета".
Он отметил, что приход подобных теплых антициклонов становится уже тенденцией из-за глобального потепления.
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