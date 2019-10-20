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Синоптики объяснили аномальную погоду в октябре

Объяснена аномальная погода в октябре
Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
Изменения в климате подарили теплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждает, что аномально теплую погоду в России в октябре вызвал антициклон, который задержится в Москве еще на несколько дней.

По его словам, до вторника следующей недели температура воздуха составит до +16°C, что превышает норму на 8°C.

"Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет",

цитирует Вильфанда "Российская газета".

Он отметил, что приход подобных теплых антициклонов становится уже тенденцией из-за глобального потепления.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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