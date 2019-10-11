Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Названа новая дата конца света

С точностью до года: разгадано предсказание Ньютона об апокалипсисе
Фото: pixabay.com
Человеческой цивилизации отмерили чуть больше четырех десятилетий

Выдающийся ученый Исаак Ньютон, один из создателей современной физики, кроме трудов по естествознанию, создал еще и сочинения по теологии. Потомкам Ньютон оставил комментарии к книге "Откровение Иоанна Богослова", которая более известна под названием "Апокалипсис", а также "Замечания на книгу Пророка Даниила".

Уфологи утверждают, что, согласно вычислениям знаменитого британского ученого, конец света наступит совсем скоро – в 2060 году. Конспирологи заявляют, что недавно в архивах было найдено письмо Ньютона, в котором упоминается эта дата конца света. Однако скептики считают, что нет оснований верить тому, что письмо – подлинное. По мнению критически настроенных ученых, шумиха вокруг пророчества раздувается искусственно, а на самом деле Ньютон ничего такого не писал, сообщает информационное агентство "Версия".

Слухи о том, что вот-вот произойдет конец света, возникают регулярно. Так, в 2012 г. все готовились к катастрофе из-за пророчества майя. Ожидается апокалипсис и в 2020 году. Якобы уже через год многие города будут затоплены из-за повышения уровня Мирового океана, в мире случится ядерный конфликт, а также засухи, голод и массовые беспорядки.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей