Человеческой цивилизации отмерили чуть больше четырех десятилетий

Выдающийся ученый Исаак Ньютон, один из создателей современной физики, кроме трудов по естествознанию, создал еще и сочинения по теологии. Потомкам Ньютон оставил комментарии к книге "Откровение Иоанна Богослова", которая более известна под названием "Апокалипсис", а также "Замечания на книгу Пророка Даниила".

Уфологи утверждают, что, согласно вычислениям знаменитого британского ученого, конец света наступит совсем скоро – в 2060 году. Конспирологи заявляют, что недавно в архивах было найдено письмо Ньютона, в котором упоминается эта дата конца света. Однако скептики считают, что нет оснований верить тому, что письмо – подлинное. По мнению критически настроенных ученых, шумиха вокруг пророчества раздувается искусственно, а на самом деле Ньютон ничего такого не писал, сообщает информационное агентство "Версия".

Слухи о том, что вот-вот произойдет конец света, возникают регулярно. Так, в 2012 г. все готовились к катастрофе из-за пророчества майя. Ожидается апокалипсис и в 2020 году. Якобы уже через год многие города будут затоплены из-за повышения уровня Мирового океана, в мире случится ядерный конфликт, а также засухи, голод и массовые беспорядки.