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НЛО около Луны переполошил жителей Ростова-на-Дону

НЛО около Луны переполошил жителей Ростова-на-Дону
Фото: pixabay.com
Некоторые россияне приняли странный объект за спутник-шпион

Жители Ростову-на-Дону наблюдали в небе необычный объект – около Луны появилась яркая и загадочная точка. Один перепуганный свидетель такого явления поинтересовался у соотечественников, в какую службу сообщать о подобных ситуациях и что это такое.

"Это планета Нибиру появилась все-таки, которая сожрала весь космос",

посчитал один из подписчиков паблика "Ростов Главны" в соцсети "Вконтакте".

Некоторые решили, что это Юпитер, вставший вровень с Луной, так выглядит. Однако им ответили скептики, заметившие, что подобных "аномалий" раньше никогда не замечали. Впрочем, большинство россиян посмеялись над предположениями соотечественников, что это могут быть настоящие пришельцы на летающих кораблях. 

Полина ИВАНОВА
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