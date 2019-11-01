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Жители Ростову-на-Дону наблюдали в небе необычный объект – около Луны появилась яркая и загадочная точка. Один перепуганный свидетель такого явления поинтересовался у соотечественников, в какую службу сообщать о подобных ситуациях и что это такое.
"Это планета Нибиру появилась все-таки, которая сожрала весь космос",
– посчитал один из подписчиков паблика "Ростов Главны" в соцсети "Вконтакте".
Некоторые решили, что это Юпитер, вставший вровень с Луной, так выглядит. Однако им
ответили скептики, заметившие, что подобных "аномалий" раньше никогда не
замечали. Впрочем, большинство россиян посмеялись над предположениями соотечественников,
что это могут быть настоящие пришельцы на летающих кораблях.
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