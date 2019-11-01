Некоторые россияне приняли странный объект за спутник-шпион

Жители Ростову-на-Дону наблюдали в небе необычный объект – около Луны появилась яркая и загадочная точка. Один перепуганный свидетель такого явления поинтересовался у соотечественников, в какую службу сообщать о подобных ситуациях и что это такое.

"Это планета Нибиру появилась все-таки, которая сожрала весь космос",

– посчитал один из подписчиков паблика "Ростов Главны" в соцсети "Вконтакте".

Некоторые решили, что это Юпитер, вставший вровень с Луной, так выглядит. Однако им ответили скептики, заметившие, что подобных "аномалий" раньше никогда не замечали. Впрочем, большинство россиян посмеялись над предположениями соотечественников, что это могут быть настоящие пришельцы на летающих кораблях.

