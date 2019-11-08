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Ванга предсказала конец света от Нибиру

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Враждебно настроенные пришельцы погубят Землю

Пророчества Ванги затрагивали абсолютно все сферы жизни. Не обошла вниманием слепая болгарская ясновидящая и таинственную планету Х.

Давным-давно Ванга рассказала, что в 2019 году случатся события, которые окажут влияние на жизнь всех землян. Она поведала, что на планете будет массовый бунт, из-за чего погибнет множество людей.

Конспирологи, посвящающие свое время и внимание исследованиям планеты Х, уверяют, что пророчица предсказывала появление инопланетян с Нибиру, хотя сам термин в ее словах не встречается. Однако уфологи напоминают, что Ванга предвидела, как однажды земляне станут рабами высокоразвитых представителей враждебной цивилизации пришельцев, отмечает портал "Командир".

В самом деле, свидетельств зловещего приближения планеты Нибиру становится все больше и больше. Сотни очевидцев признаются, что видели в небе Звезду Смерти и зафиксировали ее передвижения на фотоснимках. Однако официальная наука не признает существования Нибиру, хотя конспирологи регулярно заявляют, будто NASA скрывает от широкой публики информацию о планете Х.

Заявления о том, что конец света не за горами, появляются с завидной регулярностью, но скептики считают, что в действительности нашей планете ничего не грозит.

Валентина МАЙОРОВА

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