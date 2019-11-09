Земля замерзнет за несколько месяцев

Конспирологи заявили, что Нибиру находится на орбите Земли и это опасно. Из-за такого близкого расстояния от "Звезды смерти" на нашей планете происходят природные катаклизмы. Однако уфологии уверяют, что это не самое страшное.

Альтернативно одаренные специалисты уверены, что Планета Х продолжит свое "путешествие" и приблизится к Солнцу. Когда Нибиру встанет между светилом и Венерой, то ее можно будет увидеть на Земле, но спасти человечество от ее пагубного влияния уже не получится.

Уфологи утверждают, пишет портал Replyua.net, что в этой точке "Звезда смерти" будет стоять в течение нескольких месяцев. Солнечный свет перестанет поступать на поверхность Земли, и она замерзнет.

Большинство живых организмов погибнет, кроме, например, споров грибов и одноклеточных благодаря теплу ядра Земли. Впрочем, ученые не подтверждают существование Нибиру и не верят в скорый конец света.