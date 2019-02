Судный день близок: мир стоит на грани катастрофы

Человечеству предрекли смерть от ядерной войны и климатических угроз

Ученые Чикагского университета сделали неутешительный вывод. По их данным, стрелки символических часов Cудного дня, движение которых показывает уровень опасности для всего живого на нашей планете, сейчас показывают без двух минут полночь (момент ядерного катаклизма).

Авторы проекта сообщили в журнале The Bulletin of the Atomic Scientists, что часы так же близки к полуночи, как и в 1953 году, "когда страх людей перед холодной войной достиг наивысшего уровня". Именно тогда произошло первое испытание водородной бомбы.

Таким образом эксперты, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии, сделали серьезное предупреждение всему миру. При этом они не исключают, что ситуация может улучшиться, если мировые лидеры будут стремиться к положительным изменениям. Впервые часы Судного дня появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году.

К сожалению, в последние годы стрелки часов переводят только вперед. Дальше всего, на 17 минут, их отодвинули после окончания холодной войны в 1991 году.

В 2017 году стрелка приблизилась к концу света на 30 секунд из-за обострения отношений между США и КНДР. "Глобальный ядерный порядок ухудшался на протяжении многих лет, и 2018 год не стал исключением из этой тенденции. Отношения между Соединенными Штатами, Россией и Китаем стали еще более чреватыми", – констатировали авторы проекта.