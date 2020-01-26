Тело несчастного сотрясали ужасающие судороги

Страшное видео появилось в соцсетях.

Ролик опубликовал в своем Твиттер военкор Александр Коц. На кадрах – больница. На каталке лежит укутанный в одеяло пациент, тело которого непрерывно сотрясают судороги.

"Пишут, что короновирус выглядит так.." – написал он.

Пользователи при виде мучений несчастного ужаснулись. Некоторые испугались зомби-апокалипсиса, другие негодовали, что фармкомпании уже неплохо заработали на всеобщей панике. Впрочем, были и скептики, которые заявили, что это может быть приступ эпилепсии или просто сильный жар, при котором тоже нередки судороги (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Это точно не из сериала про зомбоапокалипсис?" "Заработали уже фарм.компании их акции поднялись более чем на 10%" "В какой лаборатории США был создан этот вирус?" "Эпилепсия?" "Ужас", – пишут комментаторы.

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