Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Апокалипсис: россияне ужаснулись при виде зараженного смертельным вирусом

Апокалипсис: россияне ужаснулись при виде зараженного смертельным вирусом
Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Тело несчастного сотрясали ужасающие судороги

Страшное видео появилось в соцсетях.

Ролик опубликовал в своем Твиттер военкор Александр Коц. На кадрах – больница. На каталке лежит укутанный в одеяло пациент, тело которого непрерывно сотрясают судороги.

"Пишут, что короновирус выглядит так.." – написал он.

Пользователи при виде мучений несчастного ужаснулись. Некоторые испугались зомби-апокалипсиса, другие негодовали, что фармкомпании уже неплохо заработали на всеобщей панике. Впрочем, были и скептики, которые заявили, что это может быть приступ эпилепсии или просто сильный жар, при котором тоже нередки судороги (орфография и пунктуация авторов сохранены).

 "Это точно не из сериала про зомбоапокалипсис?" "Заработали уже фарм.компании их акции поднялись более чем на 10%"  "В какой лаборатории США был создан этот вирус?" "Эпилепсия?" "Ужас", – пишут комментаторы.

Ранее медики назвали ранние симптомы заражения коронавирусом из Китая.   

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все бывает... но не исключено, что и от вируса так скрутить может. Или вирус выступает триггером.
1
новости партнеров
Загрузка...

Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту

Между тем, недовольным указали на несправедливую критику

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей