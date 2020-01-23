В Китае нашли источник смертельного вируса
Ученые считают, что люди заразились неизвестным типом коронавируса через поедание змей. От их мяса вполне реально было подхватить новый вид пневмонии. Об этом рассказала газета South China Morning Post.
Все началось с рынка в Ухтане, где прадовались китайская кобра и южнокитайский многополосатый крайт, которые, вероятно, и стали источником заразы. При этом специалисты полагают, что змеи сами заразились вирусом от летучих мышей, которых едят, добавляет агентство "ФедералПресс".
Точнее определить источник вируса тяжело – рынок закрыли и продезинфицировали. Также исследователи пока не понимают, как вирус адаптировался в теплокровном организме человека.
От вируса погибло уже 17 человек, а его пик придется на март 2020-го, отмечает телеканал "МИР24". Из-за сложившейся ситуации две провинции Китая Ухань и Хуанган закрыты на карантин. Люди массово скупают продукты, передает агентство FlashNord.
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