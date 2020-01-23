Смертельный вирус из Китая доберется до россиян по почте
Россиянам, пользующимся услугами зарубежных интернет-магазинов, нужно быть особенно осторожными в эти дни, когда в Китае разразилась эпидемия смертельного коронавируса. По словам ученых, заражение может произойти через предметы, к которым прикасался болеющий человек.
"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – пояснил "Известиям" завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.
Соответственно, есть риск получить заразу по почте вместе с посылкой, например, с AliExpress. Правда, пока таких случаев не выявлено. Компания "AliExpress Россия" и "Почта России" уверяют, что следят за ситуацией. Да и в принципе опасность не столь велика, потому что вирусы неустойчивы по своей природе и чувствительны к изменениям окружающей среды, приводит "Свободная пресса" мнение завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой.
Наиболее вероятный путь заражения – это все-таки личный контакт с больным человеком. Чтобы не допустить распространение заболевания на территории России, в аэропортах страны организован полный досмотр багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих из Юго-Восточной Азии, передает URA.RU. Все продукты животного происхождения без заводской упаковки на таможне изымают.
Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, сейчас активно распространяется в Китае. К 22 января там уже погибли 11 человек, еще 440 находятся в стационарах. Инфицированные также выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. У россиян, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на китайский вирус, диагноз не подтвердился.
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