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Смертельный вирус из Китая доберется до россиян по почте

Смертельный вирус из Китая доберется до россиян неожиданным способом
Фото: Radek Petrasek/CTK/www.globallookpress.com
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Шопоголики оказались в зоне повышенного риска

Россиянам, пользующимся услугами зарубежных интернет-магазинов, нужно быть особенно осторожными в эти дни, когда в Китае разразилась эпидемия смертельного коронавируса. По словам ученых, заражение может произойти через предметы, к которым прикасался болеющий человек.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – пояснил "Известиям" завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

Соответственно, есть риск получить заразу по почте вместе с посылкой, например, с AliExpress. Правда, пока таких случаев не выявлено. Компания "AliExpress Россия" и "Почта России" уверяют, что следят за ситуацией. Да и в принципе опасность не столь велика, потому что вирусы неустойчивы по своей природе и чувствительны к изменениям окружающей среды, приводит "Свободная пресса" мнение завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой.

Наиболее вероятный путь заражения – это все-таки личный контакт с больным человеком. Чтобы не допустить распространение заболевания на территории России, в аэропортах страны организован полный досмотр багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих из Юго-Восточной Азии, передает URA.RU. Все продукты животного происхождения без заводской упаковки на таможне изымают.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, сейчас активно распространяется в Китае. К 22 января там уже погибли 11 человек, еще 440 находятся в стационарах. Инфицированные также выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. У россиян, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на китайский вирус, диагноз не подтвердился.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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В РФ самые лучшие вирусологи и самые лучшие лаборатории. Штамп осталось получить и через считанное время вакцина будет сделана. Пандемия,пандемия - кричали горе вирусологи с Запада по поводу "Птичьего гриппа", и что неделя в РФ и всё вся пандемия моментально закончилась.
Гость
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Всех китайцев и жителей Китая заворачивать
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