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В Россию идет эпидемия смертельного гриппа

В Россию идет эпидемия смертельного гриппа
Кадр из мультфильма "Побег из курятника"
Опасный вирус уже атаковал европейские страны

Россиянам угрожает эпидемия птичьего гриппа. Вирус уже распространился по Европе, в нашу страну его могут занести перелетные птицы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Штамм вируса H5N8 на этой неделе зафиксировали в Венгрии, а в декабре – в Польше и Словакии. Ученые предупреждают, что он быстро мутирует, поэтому может быть опасен не только для домашних животных, но и для людей. Однако на данный момент ни один человек пока смертельным вирусом не заразился, рассказали "Известиям" в главном санитарном ведомстве.

Чтобы остановить распространение опасной инфекции, эксперты предлагают ограничить ввоз мяса и яиц. По их словам, важно также соблюдать карантин на птицефабриках.

Ранее россиян предупредили о надвигающейся эпидемии гриппа, которая вспыхнет в январе.

Карина СИРАЗОВА

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