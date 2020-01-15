Опасный вирус уже атаковал европейские страны

Россиянам угрожает эпидемия птичьего гриппа. Вирус уже распространился по Европе, в нашу страну его могут занести перелетные птицы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Штамм вируса H5N8 на этой неделе зафиксировали в Венгрии, а в декабре – в Польше и Словакии. Ученые предупреждают, что он быстро мутирует, поэтому может быть опасен не только для домашних животных, но и для людей. Однако на данный момент ни один человек пока смертельным вирусом не заразился, рассказали "Известиям" в главном санитарном ведомстве.

Чтобы остановить распространение опасной инфекции, эксперты предлагают ограничить ввоз мяса и яиц. По их словам, важно также соблюдать карантин на птицефабриках.

Ранее россиян предупредили о надвигающейся эпидемии гриппа, которая вспыхнет в январе.