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Названа неожиданная польза от активной интимной жизни после 50 лет

Названа неожиданная польза от активной интимной жизни после 50 лет
Фото: pixabay.com
Приятное занятие продлит женскую молодость

Если заниматься сексом хотя бы раз в неделю, наступление менопаузы у женщин можно отложить. К такому выводу пришли британские ученые, опросив почти 3 тыс. представительниц прекрасного пола.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона после десятилетних наблюдений установили, что у женщин, которые чаще занимаются любовью, биологические часы работают дольше.

Так, у женщин в возрасте 51 года, имеющих интимные отношения, вероятность вступления в менопаузу была на 28% меньше, чем у тех их ровесниц, кто обходился без секса. 

Сексологи полагают, что, когда женщина перестает заниматься сексом, ее организм прекращает вкладывать энергию в процессы овуляции. Именно это и приводит к наступлению менопаузы. Такую гипотезу подтверждает и так называемая "теория бабушек", согласно которой женщины перестают рожать детей, чтобы присматривать за внуками. 

Прекращение менструации – существенная часть старения, обычно менопауза наступает в возрасте от 45 до 55 лет, напоминает "Медик Форум". 

Валентина МАЙОРОВА

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