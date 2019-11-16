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Польза очевидна: как заниматься сексом после 50 лет

Польза очевидна: как заниматься сексом после 50 лет
Фото: www.globallookpress.com
Любовные отношения улучшают и другие сферы жизни

Считается, что после 45 лет многие люди перестают заниматься сексом. Однако эксперты уверяют, что возраст не помеха, а интимная жизнь на шестом десятке становится только ярче. Специалисты утверждают, что редкие моменты удовольствия снижают эрекцию у мужчин и способствуют развитию атрофических процессов половых органов у женщин.

Чтобы преодолеть физические сложности с занятиями любовью, партнерам стоит обсуждать, что каждому из них доставляет удовольствие. Решают проблемы и разговоры о потери желания и эрекции. Не нужно торопиться – в таком возрасте может понадобиться более долгая прелюдия и мануальная стимуляция, а также любрикант для женщин. К слову, после менопаузы, слабый пол получает еще больше удовольствия от интимной жизни, чем в молодости, передает портал anews.

Разогреть страсть помогут фильмы для взрослых, уверяют сексологи. А если жена отказывает в близости, стоит напомнить ей о том, как она прекрасна, от комплиментов представительны слабого пола расцветают, отмечает издание "Комсомольская правда".

Консультация с врачом, который сможет выписать необходимые лекарства, также может решить проблемы с сексуальной жизнью. К тому же, секс позволяет дольше сохранить когнитивные функции и здоровье мозга, уточняет издание "Московский комсомолец".

Важно поддерживать форму и заниматься спортом, пишет портал zdorovieinfo. 

Полина ИВАНОВА

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