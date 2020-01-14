От частого употребления популярного блюда придется отказаться

Яичница оказалась блюдом, которое вредит мужскому здоровью – в первую очередь, она негативно влияет на потенцию. Это происходит из-за корочки, которая образуется во время готовки и выделяет опасные канцерогены, пояснили эксперты.

По мнению ученых из США, вредны не только жареные яйца, а этот продукт вообще, несмотря на содержание огромного количества полезных микроэлементов. Вероятность развития импотенции и рака простаты возрастает на 81% у тех мужчин, кто завтракает яичницей чаще двух раз в неделю, пишет Obozrevatel.

Специалисты также советуют мужчинам исключить из рациона алкоголь, особенно пиво, и фастфуд. Не менее вредным оказалось жареное красное мясо и колбасы. Также после 50 лет не следует злоупотреблять кондитерскими изделиями, сообщает "Волковыск.BY".

Ранее эксперты поделились рецептом эффективного средства, повышающего потенцию и снимающего похмелье, а также указали вредные для мужской силы продукты.